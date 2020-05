Déconfinement : vivre à la frontière entre les zones vertes et rouges

À Vernon dans l'Eure, le déconfinement sera plus rapide que celui de la capitale. Dans le département, les collèges pourront rouvrir d'ici le 18 mai, mais tous les parents ne s'en réjouissent pas. Une inquiétude due en partie à la proximité avec la région parisienne classée rouge. Le flot de visiteurs pourrait s'accentuer, car d'ici trois semaines, les lieux de sociabilité comme les restaurants pourraient rouvrir selon la régression de l'épidémie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.