Décors de cinéma : comme à Paris !

Paris, son bitume, ses travaux, ses façades haussmanniennes, toute est là. Tout n'est qu'illusion. Nous sommes sur un décor de cinéma en pleine construction. Sur un hectare et demi, 57 façades typiquement parisiennes sont en train de sortir de terre. On y reconnaît les arcades de la rue de Rivoli, des immeubles de toutes les époques. Toutes les constructions sont aménageables. Par exemple, des boutiques peuvent devenir des banques, des boulangeries ou des cafés. Le réalisateur peut donc filmer de l'extérieur ou de l'intérieur. Les immeubles ont bien évidemment des étages et des balcons avec de véritables balustrades en fer forgé. Le site dispose de cinq ateliers. Plus de 120 personnes ont été embauchées pour fabriquer, assembler et peaufiner. Ils ont la possibilité de travailler à temps plein pendant huit mois sur un site qui doit ouvrir en septembre. Mais pourquoi reconstruire Paris à 50 km de Paris ? Tout d'abord, pour travailler en liberté. Des explosions, des attaques et des accidents de voiture vont être tournés sur le site, autant de choses impossibles à filmer dans les rues de la capitale. D'autre part, un tournage parisien coûte cher. Le site sera agrémenté dans l'avenir d'une dizaine de studios fermés. Près de 100 millions d'euros seront injectés pour fabriquer cet Hollywood made in France. TF1 | Reportage S. De Vaissière, S. Humblot