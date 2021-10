Découvert bancaire : un Français sur cinq concerné

Quand il regarde ses comptes, Patrick a toujours une petite appréhension. Il a 62 ans et retraité. Une petite retraite, alors, chaque coup dur accentue un peu plus son découvert. Ses comptes sont tout le temps à découvert, jusqu'à 1 000 euros. Quand ce n'est pas le garagiste, ce sont les réparations de la maison. Il n'est pas le seul dans cette situation. Comme lui, un Français sur deux a été à découvert au moins une fois cette année 2021. Les parents avec des enfants à charge sont les plus touchés. Un écart, un petit plaisir, et ça y est, vous êtes dans le rouge. C'est le petit découvert, celui qui est presque assumé et il est ponctuel. Vanina a 43 ans, elle est fonctionnaire. Elle a donc un revenu fixe de 2 500 euros chaque mois. Mais malgré tout, ses comptes sont régulièrement à découvert. Quelques centaines d'euros en général. La cause, des dépenses qui augmentent, mais aussi sûrement un manque de vigilance. Comme elle, un Français sur quatre avoue manquer de rigueur dans la gestion de ses comptes. Attention pourtant, car les frais bancaires peuvent vite grimper.