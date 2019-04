Découverte : à l'école du cirque

Français, Suisse, Italien ou encore Mexicain, ils ont en moyenne 25 ans et ne sont qu'une quinzaine chaque année à intégrer le Centre national des arts du cirque. Ces élèves y sont en cours comme n'importe quel étudiant d'université, pour 400 euros de frais de scolarité par an. Cette école est installée depuis 34 ans à Châlons-en-Champagne dans la Marne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.