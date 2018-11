Découverte : à l'école des majordomes et des gouvernantes

Chaque année, une trentaine d'élèves sont formés au centre hôtelier de Besançon. Ils y apprennent ce que l'on appelle l'étiquette et le savoir-vivre à la française. Les apprenants s'apprêtent d'ailleurs à travailler dans les plus grands palaces du monde. Ainsi, la directrice de l'établissement donne le ton d'une formation où règnent l'ordre et la discipline dès la rentrée. L'objectif est de donner aux clients l'excellence qu'ils recherchent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.