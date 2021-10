Découverte avec les chasseurs de trésors

Le coffre est enfoui quelque part au pied d'un arbre le long d'un chemin. Rachel, chercheuse du "trésor de l'entente cordiale, compte bien le trouver. Depuis le lancement de la chasse au trésor en avril 2021, elle tente de décrypter une à une les devinettes. Des textes, des tableaux truffés d'indices et un carnet censé l'aider dans sa quête. Cette Britannique vit près de Paris. Sa double culture pourrait bien être un atout. Pour cause, la clef du trésor a été coupée en deux. En effet, une moitié est enterrée au Royaume-Uni et l'autre en France. Si vous les trouvez et les assembler. Elle permet d'ouvrir un coffre de verre blindé. À l'intérieur, se trouve le trésor de l'entente cordiale. Un objet unique estimé à 750 000 euros. Le vainqueur repartira avec. En attendant, il sera exposé dans le château d'eau rénové à Rochefort. Ce trésor symbolise l'amitié entre Édouard VII et le président Émile Loubet. 1,4 kilo d'or, filmé pour la première fois depuis sa confection il y a 118 ans. Les auteurs de la chasse espèrent que la clef du coffre sera trouvée dans les trois premières années.