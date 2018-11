Découverte : la caverne d'Ali Baba du cinéma

Le Centre national du cinéma abrite un incroyable trésor cinématographique. Ses locaux renferment plus d'un million de bobines auxquelles s'ajoute chaque nouvelle sortie. Chefs-d'oeuvre et "navets" cohabitent ainsi sur les mêmes étagères pour l'éternité. Il s'agit de la plus importante collection de films de toute l'Europe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.