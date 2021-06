Découverte : dans les coulisses du Muséum d'Histoire naturelle de Paris

Jacques Cuisin, délégué à la conservation au muséum national d'histoire naturelle, nous a dévoilé quelque chose d'important, un cygne noir. C'est le premier arrivé en France. En 1803, une expédition parrainée par Joséphine de Beauharnais l'a ramené d'Australie. Et 220 ans plus tard, il n'a pas révélé tous ses secrets. En effet, cet animal peut encore être porteur d'informations scientifiques. Il peut nous raconter beaucoup de choses. L'ADN peut aider à comprendre la vie de tous les animaux exposée au muséum national d'histoire naturelle. Cependant, il ne les fera pas renaître pour autant. Ceci dit, dans la galerie des espèces menacées et disparues, on équipe les visiteurs de lunettes de réalité augmentée. L'objectif est de les faire voyager dans le temps. Une façon de sensibiliser les jeunes grâce à la technologie. Au muséum national d'histoire naturelle, nos journalistes ont également rencontré Kristoff Voisin. Son atelier se trouve à deux pas de l'établissement, au bout d'une allée presque cachée. Autrefois, Kristoff était soigneur animalier, mais si le musée peut exposer autant d'espèces dans ses galeries aujourd'hui, c'est en partie grâce à ce taxidermiste.