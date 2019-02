Découverte : le fjord des grands frissons

En Norvège, au milieu des fjords, se dresse le Preikestolen, un bloc de granite de 600 mètres de haut. Chaque année, des milliers de randonneurs tentent de le gravir dans l'espoir d'atteindre son sommet et découvrir l'une des plus belles vues du monde. À la fois fascinant et inquiétant, ce montoir naturel est devenu le symbole pour attirer plus de touristes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.