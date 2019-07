Découverte : ils collectionnent les plus belles fleurs

Deux fois par an, au domaine de Chantilly, des collectionneurs exposent leurs sélections de plantes rares. Une passion qui se transforme parfois en profession. Pour cause, tout comme la nature, à l'origine si diversifiée, la quête de plantes d'exception est infinie. Certains peuvent même dépenser jusqu'à 1000 euros pour une variété d'orchidées très ancienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.