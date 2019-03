Découverte : l'Arche de Noé de la Côte d'Azur

Dans les Alpes-Maritimes, une réserve, créée par un vétérinaire passionné par l'écologie, abrite plus de 500 espèces d'animaux menacés. On y trouve des bisons, des cerfs, et même des chevaux de Przewalski. Dans ce parc, certains visiteurs se sentent dépayser, à seulement 50 kilomètres de la Côte d'Azur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.