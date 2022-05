Découverte : la gastronomie, une histoire de famille en Corse

Au sud de la Corse, Jacques Abbatucci a hérité d'un terrain digne d'une carte postale à l'âge de 14 ans. Depuis, il ne cesse de le préserver avec une seule idée en tête, le bien-être de ses 380 bovins atypiques, des vaches tigres. Leur alimentation, leur éleveur la veut naturelle. Ces vaches se nourrissent des herbes, des oliviers et de tout ce qui les entoure. Une auto-gérance gage de qualité. Aujourd'hui, la réputation de cet élevage dépasse les frontières de la Corse. Deux fois par semaine, le veau Jacques Abbatucci est livré dans un restaurant parisien, le Solstice. Il y a du veau, mais aussi du vin. L'agriculture, c'est avant tout une histoire de famille chez les Abbatucci. Cela fait plus de 400 ans qu'ils la pratiquent. Ils utilisent une jument pour labourer les terres de leur vigne, comme aux temps de leurs ancêtres vignerons. Ce respect de la nature assure aux vins de Jean-Charles Abbatucci une saveur particulière, une reconnaissance. Aujourd'hui, il produit près de 100.000 bouteilles par an. Faustine, sa fille unique, âgée de 23 ans, n'a jamais envisagé une autre voie que le domaine familial. Ouvrir un restaurant sur ses terres situées au sud d'Ajaccio, une évidence également pour Henri Abbatucci, le benjamin de la fratrie. Il n'envisageait pas de le faire sans le vin et le veau de ses frères. Les clients le ressentent. Ces produits corses, la famille Abbatucci, les trois frères, mais aussi leurs enfants, comptent bien continuer de la faire voyager le plus loin et le plus longtemps possible. TF1 | Reportage C. Casanova, F. Mignard.