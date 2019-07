Découverte : la savane espagnole

En plein cœur de l'Espagne, le Parc de Cabañeros offre un spectacle digne de celui du Kenya. Même la température est identique à celle de l'Afrique. Malgré ces 50°C en été, les touristes sont plus nombreux à venir visiter le parc chaque année. Dans un objectif commun de s'évader, tout en ayant comme prime l'un des plus beau coucher de soleil de la péninsule Ibérique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.