Découverte : l’Anjou vu du ciel

Nous vous emmenons ce jeudi faire un voyage en ballon à la découverte de la vallée d'Anjou et de ses vignes qui bordent la Loire. Des paysages encore plus spectaculaires vu du ciel à l'aube, au-dessus des châteaux, caractéristique de cette ancienne province de l'Hexagone. C'est dans ce lieu que la cour des rois étaient installés aux XV et XVI siècles. Il faut compter au moins 30 minutes pour faire s'envoler la montgolfière. Même les habitants du coin ne se lassent pas du spectacle. Depuis 1884, la famille de Nicolas et Christophe Moron produit du vin. Pour eux, le travail de la vigne est une passion. Ce n'est pas la première fois que ces frères vignerons originaires de la région apprécient la vu du ciel. Mais l'émotion est toujours forte au moment de survoler leur vignoble. Une parcelle de 90 hectares qui leur permet de produire quatorze cuvées, dont un crémant de Loire stocké sous terre, dans les grottes troglodytiques. Autrefois, ces cavernes étaient creusées pour récupérer les pierres calcaires pour la construction des châteaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.