Découverte : les châteaux secrets du Val de Loire

Pour un voyage dans le temps, on aurait pu se contenter de longer la Loire. Nous avons choisi d'emprunter une route parallèle, plus inhabituelle et de nous laisser surprendre. Dans notre recherche de bâtisse insolite, celle-ci mérite d'en pousser la porte. Longtemps restée abandonnée après un incendie, une forêt s'y est confortablement installée. "C'est la carte d'identité du château. Elle est concentrée dans cette cour intérieure où la nature nous donne une leçon d'adaptation", explique François Hossin, co-châtelain du château de La Mothe-Chandeniers (Vienne), Comme l'ont fait bien longtemps les branchages, notre regard doit aussi lui s'offrir un passage. Prendre de la hauteur permet de voir la lumière du jour, mais pas seulement. "On est entre ciel et terre. On voit les détails de la rouille par exemple qu'on ne voit pas quand on est en bas", indique le co-châtelain. Les échafaudages en témoignent, cette ruine, qui menaçait de s'écrouler, est désormais sauvée. Et là est une autre particularité du château de la Mothe-Chandeniers. Racheté par une start-up qui l'a ouvert au financement participatif, il compte désormais plusieurs milliers de propriétaires dont la plupart participent eux-mêmes à sa restauration. Pour Romain Delaume, fondateur de Dartagnans, "le fait de détenir une petite part du château confère un sentiment peut-être de propriété un peu plus forte qu'ailleurs. Et donc effectivement, on voit que le week-end se succédait des personnes de tous les coins de France parfois aussi de l'étranger qui viennent donner un petit coup de main pour réhabiliter progressivement le site". Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.