Découverte : les richesses du Médoc désormais protégées

Le Médoc devient le 54e Parc naturel de France. Le retour de la biodiversité a été déterminant pour permettre à cette région d'obtenir ce label. Chaque année, 400 000 visiteurs, pas seulement des Français, viennent admirer la beauté de la nature. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.