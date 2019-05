Découverte : le sentier du granit rose

Fouler le GR34, c'est frôler des rochers d'une rondeur apaisante au plus près d'une nature exceptionnelle sur la côte Nord du Finistere. Un spectacle en perpétuel mouvement dont les randonneurs ne se lassent pas. Le sentier représente au total un circuit de 2028 kilomètres reliant par la côte le Mont-Saint-Michel (Normandie) à Saint-Nazaire (Pays de la Loire). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.