Découverte : sur le sentier des bergers

À pas-de-géant, pour une très grande randonnée. Elle nous mène à Camargue aux Alpes, dans les traces de moutons des plaines arides, au pâturage. Nous empruntons l'itinéraire, tel un berger comme au temps des grandes transhumances. Les randonneurs peuvent suivre un nouveau GR de 540 kilomètres. Ils partent d'Arles, traversent les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, pour rejoindre Cuneo, le Piémont italien. Son nom est "la Routo", ce qui signifie la route du troupeau en occitan. Dans la plaine de la Crau, les brebis partiront dans quelques jours. Elles n'ont plus grand-chose à manger. Patrick Fabre a élaboré ce sentier depuis treize ans. C'est une pratique vieille de 700 ans. Ils doivent encore baliser la section de GR proche de Salon-de-Provence. Et il le fait en se basant sur le cadastre napoléonien. De la plaine, montons sur le plateau de Valensole, situé à 120 kilomètres plus loin. Il est si connu pour ses lavandes, qui seront bientôt en fleurs. Des baliseurs terminent le marquage du sentier. Leur mission consiste surtout à relier entre eux différents chemins de randonnée. Les marcheurs, que nous avons rencontrés, sont des habitués des lieux. L'officialisation de cet itinéraire consacré à la transhumance les plonge quelques années en arrière.