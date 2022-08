Découverte : un incroyable chasse au trésor aux Bahamas

Des magnétomètres de haute résolution, des GPS ultra perfectionnés et des plongeurs archéologues, ... Tous arpentaient les fonds marins des Bahamas. Ils savaient que dans cette zone avait péri en 1656 le Nuestra Senora de las Maravillas. C'est l'un des galions espagnols les plus colossaux de retour d'Amérique du Sud avec la cale pleine de marchandise précieuse. Au bout de quelques mois, enfouies sous des mètres de sable, des pierres précieuses sont apparues : une améthyste intacte, des émeraudes, des lingots d'argent, des bijoux, et même une majestueuse chaîne de maillons en or datant du 17ème siècle. On doit ces découvertes à l'opiniâtreté d'un richissime entrepreneur venu du Texas il y a trente ans, Carl Allen. Il est devenu chercheur de trésor professionnel aux Bahamas. La valeur des milliers d'objets retrouvés en deux ans dépasserait les dizaines de millions de dollars. Il est difficile de savoir quelle est la part du magot dont l'explorateur a gardé la propriété. Mais il a décidé de ne rien vendre et d'ouvrir immédiatement un musée aux Bahamas. TF1 | Reportage J. De Francqueville, N. Clerc.