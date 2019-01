Découverte : un safari à portée de main

On peut être assis dans un cinéma et en même temps transporter à des milliers des kilomètres. Aujourd'hui, partir en safari sans prendre l'avion est désormais possible. Une entreprise tricolore permet d'explorer au choix la savane, la jungle ou même les fonds marins grâce à la réalité virtuelle. Le concept séduit beaucoup de gens. La Chine, la Finlande et la Belgique ont déjà passé commande. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.