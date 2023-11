Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le vélo

À l'avenir, il y aura des modèles de vélo plutôt familiaux, d'autres plutôt sportif ou urbain. L'objectif est de rivaliser au maximum avec les voitures. On ne parle pas de vitesse, mais d'équipements, de sécurité et de confort. Sur un modèle de vélo, comme sur une voiture, il y a un tableau de bord. Pour cela, il faut prendre son téléphone et le poser sur le guidon. Sur l'écran, plein d'informations de navigation, la vitesse, le GPS. Grâce à des capteurs, on est également informé lorsque la pression des pneus est très faible ou lorsqu'il y a un danger dans l'angle mort. Le vélo reste connecté en permanence. En l'attachant et en activant le mode anti-vol, au moindre mouvement, une alerte sera reçue sur notre téléphone. Si le vélo est déplacé, il est possible de suivre son trajet en direct. Cela existe déjà sur certains modèles très haut de gamme à plus de 3 000 euros, mais ça pourrait, à l'avenir, devenir beaucoup plus accessible, de quoi décourager plus d'un voleur. Côté sécurité, la technologie ABS équipera les freins, un système déjà présent sur la plupart des motos ou des voitures. Il permet aux roues de ne pas se bloquer en cas de freinage d'urgence. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.