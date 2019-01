Découvrez la métamorphose de Bilbao

C'est une ville que personne ne visitait il y a 20 ans. Bilbao attire aujourd'hui plus d'un million de visiteurs par an. Cette ancienne cité industrielle, située au nord de l'Espagne, a beaucoup misé sur le tourisme. Des gratte-ciel ultramodernes y voient le jour. Sans oublier l'incontournable musée Guggenheim qui aurait généré un surplus d'activité de 540 millions d'euros au Pays basque espagnol en 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.