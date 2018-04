Découvrez le palais des maharajas en Inde

Direction l'Inde pour revenir au temps des maharajas et à la découverte de leur immense palais. Un joyau méconnu qui a résisté tant bien que mal au fil des siècles. Des descendants des maharajas tentent de trouver de l'argent pour sa rénovation. Un député a ainsi ouvert sa majestueuse demeure aux visiteurs. Une aile de sa résidence a été notamment transformée en hôtel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.