Découvrir les marais de Guyane en pirogue

Depuis 21 ans, Kaw est une réserve naturelle protégée. C'est la zone humide la plus vaste de France avec une superficie de 94 700 hectares. Seules les pirogues fendent ses eaux claires, transportant des touristes en quête de sensations. Avec 22 000 visiteurs par an, l'avenir des marais des Kaw repose sur le tourisme vert.