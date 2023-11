Décrue : à quoi s’attendre dans les prochains jours ?

De l’eau jusqu’au genou et pas d’éclaircie en vue dans les prochains jours. Quelles sont les quantités de pluie attendues ? Pour cette nuit et la journée de jeudi, 40 à 60 millimètres d’eau sont annoncés, l’équivalent de quinze jours de précipitation. Vendredi, les averses se poursuivront, mais seront moins intenses. Quelles sont les conséquences à prévoir ? La Canche, l’Aa, la Hem et la Liane sont en vigilance orange ce soir. Après une courte décrue, le niveau de ces cours d’eau va remonter. La Hem, par exemple, 1,35 mètre ce matin, devrait atteindre 2,20 mètres vendredi. À Isques, la Liane devrait passer de 2,85 mètres à 5,20 mètres, un niveau équivalent au pic de crue cette semaine. Les sols sont gorgés d’eau et n’absorbent plus les nouvelles pluies. Vous pourriez donc voir les mêmes images, au moins jusqu’à la fin de la semaine. TF1 | Reportage B. Guénais, A. Creff