Deepfake : ces vidéos truquées plus vraies que nature

Un deepfake est une vidéo très crédible, mais retouchée par de l'intelligence artificielle. De nos jours, plus besoin de grands moyens pour faire ce type de trucage. Il suffit d'utiliser des programmes gratuits disponibles sur Internet. Alors, comment fabrique-t-on ces vidéos ? Et comment les reconnaître ?