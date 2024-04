Déficit de la France : les raisons d'un dérapage

Le gouvernement avait pourtant fait ses comptes pour 2023. Le déficit, qui était prévu à 4,9%, s'élève finalement à 5,5%, soit 15,8 milliards d'euros de dépenses en plus. Alors pourquoi ce dérapage ? Selon l'Insee, cela s'explique d'abord par des recettes moins importantes que prévues. Moins de rentrées de TVA par exemple, car les ménages consomment moins. Moins d'impôts sur les transactions immobilières, le marché du logement est en crise. L'État a perçu près de cinq milliards d'euros de moins qu'en 2022. L'État a-t-il trop dépensé ? La réponse est oui. Ses factures d'énergie se sont envolées. Mais l'État a aussi mieux rémunéré ses agents de la fonction publique et cela lui a coûté quinze milliards d'euros de plus. L'indexation des prestations sociales sur l'inflation alourdit le budget. Les retraites à elles seules ont pesé 18 milliards d'euros supplémentaires. TF1| Reportage A. Tassin, F. Delpech