Manifestations du 1er-Mai : les commerçants et les riverains inquiets

Les commerçants et les riverains se préparent à un possible retour des vandales et des incendiaires lors du traditionnel défilé du 1er-Mai. Une convergence des casseurs venus de France et d'Europe vers Paris et d'autres grandes villes est redoutée. Pour limiter la casse, certains commerçants ont barricadé leurs boutiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.