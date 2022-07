Défilé du 14 juillet : l'Ukraine à l'honneur

En tenue de parade, voilà les soldats bulgares placés aux avant-postes. Image symbole de ce 14 juillet 2022 car avec les troupes des pays Baltes, neuf nations de l’Est, de la Pologne à la Hongrie, ont été invitées. En première ligne dans les conflits en Ukraine, leur présence dit tout de la solidarité qu’exprime la France et d’un public soucieux de manifester aussi son soutien. Bien sûr, il y a également l’engagement français. Avec nos trois armées dépêchées en urgence depuis février sur le flanc Est. Il s’agit de 500 hommes venus renforcer les positions défensives de l’Otan en Roumanie. Ou grâce à cette A400M, un fleuron du pouvoir militaire, avoir pu mener des exercices de parachutage de troupes en Estonie. Enfin, directement impliqué, le système d'artillerie Caesar : 18 camions livrés en Ukraine pour leur capacité à tirer à 40 kilomètres de distance. Un contexte pour renforcer aussi l’émotion de ceux qui défilent pour la première fois. Il y a bien de l’émerveillement dans l’air et dans les yeux des enfants venus voir le spectacle au sol de la garde républicaine ou dans les airs avec les fumées tricolores des avions de la patrouille de France pour deviner, juste à leur suite, un très curieux drone, attraction du jour, avec ses 20 mètres de large. Largement de quoi avoir envie d’entonner la Marseillaise en compagnie des athlètes de l’armée et des médaillés olympiques. Dernier message de fraternité à deux ans des JO. TF1 | Reportage F. Leenknegt, J. Cressens