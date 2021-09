Défiscalisation des pourboires par carte bancaire : ce qui va changer

Dans le restaurant que nous avons visité, c'est un réflexe pour de plus en plus de clients : donner un pourboire non plus avec quelques pièces posées sur la table, mais avec sa carte bancaire au moment de l'addition. Mais contrairement aux espèces, cet argent est taxé par l'État. Dans quelques mois, ce ne sera plus le cas, ni charge pour l'employeur ni impôt pour les serveurs. Pour Alexandre, cette annonce est une très bonne nouvelle. Son salaire devrait augmenter. "Si ça rajoute 100 euros sur le salaire, c'est toujours un bon plus, toujours agréable", réagit-il. Ce coup de pouce arrive au meilleur moment pour le gérant, toujours confronté à des difficultés pour recruter du personnel. "C'est compliqué de trouver de bons profils, de les garder, de les fidéliser. C'est sûr que l'argument pourboire peut être un argument massue pour le faire venir chez nous", s'exprime Benjamin Cohen, gérant du restaurant Dalia à Paris. Mais cette défiscalisation peut-elle vraiment combler le manque de main-d’œuvre dans la restauration ? Dans une brasserie de Lille, la mesure ne convainc pas. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.