Dégâts à Chablis : comment rebâtir le vignoble ?

À Lignorelles, petite commune de l’Yonne, David Depuydt, viticulteur de la Domaine de la Genillotte, n'avait jamais vu ça. Il est abasourdi. Ses seize hectares de vignes ont été entièrement détruits par les orages et la grêle, survenus cette semaine. Résultats, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros de perdu. David et Chantal Depuydt espèrent pouvoir être indemnisés par leur assurance. Concrètement, que demandent les viticulteurs ? Eh bien, c’est de pouvoir mettre de côté plus de vin lorsque les années sont bonnes. Aujourd'hui sur 7 000 litres de vin produits, 6 000 litres seulement peuvent être mis en bouteille et 1 000 litres peuvent être stockés. Et c’est ce stock que les viticulteurs aimeraient pouvoir augmenter, car pour l'instant, le surplus n’a pas le droit d'être commercialisé, ce que regrette Laurent Vocoret, viticulteur du Domaine Vocoret. Pour lui, il y a du vin qui va être détruit qui aurait pu être utilisé. Sur les 5 000 hectares de vignes de la région, 1 250 hectares auraient été détruits par la grêle, l'équivalent d’un quart de l'appellation Chablis. TF1 | Reportage L. Deschateaux, C. Jouanneau