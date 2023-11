Dégâts, boue : le colossal travail de nettoyage

Depuis 48 heures, ils ne font que cela, nettoyer. C'est une famille qui vit au bord de l'Aa, un cours d'eau toujours menaçant. Qu'importe leur lassitude, il faut récurer. Au matin de ce mercredi 8 novembre 2023, le fleuve est enfin rentré dans son lit. Mais Jean-Marc ne peut s'empêcher de le scruter. Plus fataliste, Kevin, son fils, se veut pragmatique. "C'est pesant. Après, on ne va pas non plus rester deux jours à attendre qu'on va se refaire inonder pour nettoyer. Ça part, on nettoie et si ça revient, on nettoiera.", affirme-t-il. Madame préfère ne pas anticiper la fin définitive de la crue. Mais cette incertitude la ronge. Dans toute la vallée de l'Aa, encore et encore, ce sont les mêmes gestes et la même lassitude. Marie sait bien qu'elle doit évacuer l'eau qui a inondé sa brasserie. Mais elle hésite encore. "A quoi bon pour l'instant ? On sait pertinemment qu'il va y avoir une autre montée des eaux", explique-t-elle. La nuit de ce mercredi 8 novembre, encore, elle aura le plus grand mal à trouver le sommeil. TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. Maillard, M. Derre