Dégâts des intempéries : le parcours du combattant pour les assurés

Depuis quinze jours, c’est toujours la même démarche, et toujours la même réponse. Après la tempête Ciarán, sa maison a perdu une partie de son bardage. Tout est à refaire. Un expert est passé, mais Gaëlle a toujours des questions sans réponse. C’est aussi le cas de Sylvia que nous avons rencontré après les tempêtes. Tout un pan de sa toiture a été soufflé par les vents. Ce jour-là, son assurance a missionné Frédéric pour constater les dégâts. L’expert est débordé. Son agenda est plein jusqu’à la mi-janvier. Les tempêtes Ciarán et Domingo auraient provoqué plus d’un demi-million de sinistrés, soit 1,3 milliard de dégâts. Frédéric priorise donc les situations d’urgence. Ce lundi, sa maison a un toit provisoire, et des ouvriers assainissent la maison, étape préalable avant la reconstruction. Les assureurs se sont mobilisés pour accélérer les procédures d'indemnisation. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Jeunemaître, A. Janssens