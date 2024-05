Nouvelle-Calédonie : l'urgence de la reconstruction

Un concessionnaire automobile transformé en cimetière de voitures incendiées, c'est un exemple parmi tant d'autres. Des centaines de commerces ont été brûlés. Des magasins, des usines, des entrepôts pillés et réduits en cendres. Environ 400 entreprises et commerces ont été détruits ou endommagés au cours des émeutes. Le coût se chiffre entre 500 millions d'euros, selon le président de la République, et un milliard d'euros, selon la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie. La reconstruction économique est l'une des priorités d'Emmanuel Macron, qui promet une aide d'urgence aux entreprises pour les salaires et les problèmes de trésorerie, des prêts à taux zéro pour accompagner les professionnels, ainsi qu'un fonds de solidarité pour les gérants, salariés et indépendants touchés. Le chef de l'État a également mis l'accent sur la reconstruction des bâtiments publics, notamment les écoles et les collèges incendiés. Des mesures d'exception seront, selon lui, mises en place pour faciliter par exemple l'obtention des permis de construire. TF1 | Reportage S. Chevallereau, T. Leroy