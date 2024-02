Dégâts : pour qui la facture ?

Ils étaient dans les starting-blocks depuis la matinée de ce 2 février. À peine le camp levé par les agriculteurs, les employés d'une société de recyclage nettoient le fatras laissé sur une voie express de Bretagne : des légumes en quantité. Autre souci, l'état du revêtement de la chaussée. Le grand coup de balai est également la priorité pour les agents des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, mais le réseau secondaire a lui aussi souffert. Pas tant à cause des barrages eux-mêmes que du fait des déviations de circulation sur les nationales et départementales. Un énorme flux de véhicules, des poids lourds, notamment, se sont aventurés sur des axes incapables de leur résister. À Iteuil (Vienne), un camion a dû mordre sur le trottoir pour passer, environ 50 mètres se sont effondrés. La commune redoute des mois de travaux. En tant que gestionnaire du réseau, elle doit assumer le coût des dommages, mais dans un second temps, elle peut tenter de se retourner contre l’État. Ce dernier est civilement responsable des dégâts causés par les attroupements. TF1 | Reportage O. Santicchi, J. Jeunemaître, C. Madronet