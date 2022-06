Dégâts, secours, réparations… une maire sur tous les fronts après les orages

Ce mercredi encore, Madame le Maire n'en finit pas de se désoler. Nous l'avons suivie dans sa commune de Vanxains (Dordogne). À 63 ans, Joëlle Saintmartin est maire pour la première fois. Et après ces orages de grêle, elle doit faire face aux sollicitations multiples des sinistrés. Elle est aussi présente pour éviter toutes les tentatives d'escroquerie. Dans ce village, depuis 48 heures, tout le réseau téléphonique et électrique est en panne. Alors, devant la mairie, un groupe électrogène a été installé pour retrouver l'usage du téléphone et de l'informatique. Commande de bâche, demandes d'assistance... Les urgences sont nombreuses. Face aux innombrables dégâts, la solidarité s'est aussi organisée. Depuis ce mercredi matin, une dizaine d'employés municipaux des communes voisines sont venus apporter leur aide. Du renfort mais aussi du réconfort et de l'écoute. Madame le Maire fait du porte-à-porte pour être au plus près de ses habitants. A Vanxains, tout le monde le sait, il faudra plusieurs mois pour retrouver une vie normale. TF1 | Reportage G. Frixon, E. Sarre