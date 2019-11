Dégradation de la stèle du maréchal Juin : un suspect placé en garde à vue

Un casseur, équipé d'un pied-de-biche, a méthodiquement détruit la stèle en mémoire du maréchal Juin située Place d’Italie (Paris), le 16 novembre 2019, en marge de la manifestation des gilets jaunes. Un homme de 31 ans a été interpellé ce jeudi et placé en garde à vue. Comment a-t-il été identifié ? De quels éléments les enquêteurs disposent-ils ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.