Dégradation et pillages : qui va payer la facture ?

L'extérieur ainsi que l'intérieur de l'agence immobilière de Stéphane Pupier ont été saccagés le lundi 1er mai, par des casseurs. "Les bureaux ont été complètement retournés et tout ce qui était de l'informatique ont été détruits", exprime-t-il. Il ne sait pas encore combien vont coûter les réparations de son agence qui venait, en plus, d'être complètement rénovée. Les dégradations coûtent cher aux commerçants visés, soient plusieurs dizaines de milliers d'euros. Dans un supermarché, il faut ajouter aux dégâts les pertes engendrées par une fermeture de plusieurs jours. Les villes aussi paient puisque remplacer une poubelle coûte une centaine d'euros et un abribus 7 000 euros. En tout, entre janvier et mai, les manifestations à Paris, contre la réforme des retraites, ont déjà coûté un million d'euros en réparation de mobiliers urbains et 500 000 euros de nettoyages. Au total, la facture fait plus d'un million et demi d'euros. Les dégradations régulières ont des conséquences. À Paris, le temps est aux nettoyages en attendant la prochaine manifestation, prévue le six juin. TF1 | Reportage F. Litzer, M. Rio, S. Prez