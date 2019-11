Déguisements d'Halloween : toujours tendance !

Halloween, c'est demain et les gens se pressent déjà pour acheter les dernières tendances de l’horreur. Le déguisement est un secteur en plein renouveau pour les petits comme pour les grands. Notre équipe a rencontré des professionnels, qui pour certains d'entre eux, la période d'Halloween représente 20% du chiffre d'affaires de leurs entreprises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.