Déjà le printemps sur la Côte d’Azur !

Mais où est donc passé l'hiver ? Dans les Alpes-Maritimes, c'est le quatrième mois de février le plus doux depuis 1947. Seize degrés à l'ombre cet après-midi à Nice. Quelques degrés supplémentaires au soleil. Il n'en fallait pas plus pour que la plage se remplisse. Un petit air printanier qui n'est pas pour déplaire aux vacanciers. Au restaurant Plage Beau Rivage, la terrasse était pleine ce midi. Il fallait même un peu patienter pour déjeuner sur les galets. Selon Séverine Jiffeux, la directrice adjointe, depuis la réouverture le 4 février, "ça n'arrête pas". Tôt, le matin, il ne fait pas très froid. Ainsi, dès 10h du matin, des clients viennent boire un petit café et s'arrêtent jusqu'à la fin de l'après-midi. Dans le Var, par endroits, les températures ont dépassé les vingt degrés cet après-midi. Le club de vacances, Village Club Les Mas de L'Esterel, affiche un taux de remplissage exceptionnel pour la saison. Christian Moutard, le directeur, nous apprend que 148 de leurs 160 appartements sont loués. L'établissement dépasse les 90% de taux d'occupation sur le week-end. T F1 | Reportage V. Capus, C. Guérard.