Délais, procédures : le casse-tête de Ma Prime Adapt'

Une salle de bain construite dans les années 70, elle n'est plus vraiment adaptée à Madeleine Bayle. Il y a deux jours, elle est tombée à cause d'une marche, elle souhaite tout moderniser. Le bidet sera enlevé, de même que la baignoire, qui sera remplacée par une douche. Le montant des travaux s'élève à 12 000 euros. À l'aide d'un simulateur, Cyril Cheyrade, conseiller chez Dometvie, évalue les aides de l'État sur internet. Cela varie d'un foyer à l'autre, en fonction du handicap, de l'âge et des revenus. Le simulateur indique 7 000 d'aide, sur une enveloppe maximale de 15 000 euros. Pour en bénéficier, il faudra être patient, car il est nécessaire de fournir toutes les attestations demandées, l'administration est pointilleuse. Quelques semaines plus tard, le couple reçoit une nouvelle visite pour les travaux de leur salle de bain. Cette fois, un ergothérapeute, qui vient évaluer leurs besoins médicaux. Il est accompagné d'une responsable de travaux, c'est obligatoire. Cette dernière doit valider toutes les décisions, résultat, les fonds seront disponibles, au mieux dans six mois. Un temps administratif, qui n’est pas vraiment adapté à l'état de santé des demandeurs. TF1 | Reportage L. Romanens, B. Chastagner