Délinquance des mineurs : des maires demandent un couvre-feu

Les places et les rues de Nice pourraient bientôt être interdites aux mineurs de moins de 13 ans à la nuit tombée. Un couvre-feu sera instauré à partir du 1er mai. L'idée est plutôt accueillie favorablement par les Niçois interrogés au micro de TF1. "Je n'aurais pas envie que ma fille traîne dehors. Je ne la vois pas. Ils n'ont rien à faire dehors à cette heure-là. L'effet de groupe aussi, être ensemble sans adulte, non", affirme une mère de famille. "Je pense que ça peut être un début de solution. Ensuite, je ne suis pas convaincu que la municipalité ait un rôle d'éducation des enfants. À un moment donné, les parents ont leur rôle", renchérit un autre. Pour le maire, Christian Estrosi, la mesure permettrait de mieux lutter contre la délinquance et le trafic de drogue. À 400 km de là, le maire de Béziers vient de signer un arrêté municipal pour instaurer également un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans jusqu'au 30 septembre. Ce dispositif est déjà éprouvé dans certaines communes de France. À Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), le couvre-feu s'applique le printemps et l'été depuis 20 ans. Le soir, les mineurs ont disparu des rues. L'arrêté est renouvelé chaque année par le maire, Louis Nègre. "Les résultats, ils sont là, ils sont probants. Depuis 2011, nous n'avons plus été capables d'intercepter un seul gosse de moins de 13 ans qui ne respectait pas. C'est-à-dire que les parents derrière, eux aussi, ont fait le nécessaire". Un couvre-feu demandé par le maire peut être refusé par la préfecture, voire retoquer par le Conseil d'Etat. Pour être instauré, le dispositif doit être limité dans le temps et dans l'espace, et répondre à un problème précis d'ordre public. C'est le cas en Guadeloupe où un couvre-feu est imposé depuis lundi à Pointe-à-Pitre pour les moins de 18 ans. TF1 | Reportage J. Garro, S. Boujamaa, N. Getten