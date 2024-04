Délinquance en Guadeloupe : un couvre-feu pour rétablir l'ordre

Interdire aux mineurs d'être dans les rues de Pointe-à-Pitre après 20 heures, les habitants sont nombreux à saluer ce couvre-feu qui débutera dans quelques heures. La mesure vise à lutter contre la délinquance en hausse chez les jeunes dans la ville. Selon les autorités locales, près de quatre délits sur dix sont commis par des mineurs, c'est trois fois plus que l'an dernier, en 2023, des dégradations du mobilier urbain, des feux de poubelles, des vols à l'arraché. Le couvre-feu était une demande du maire de la ville, Harry Durimel. Il avait menacé de démissionner face à cette délinquance grandissante. Au-delà de la délinquance chez les jeunes, Pointe-à-Pitre est, en effet, marquée par des faits d'une extrême violence survenus ces dernières semaines. En mars 2024, en plein centre-ville, plusieurs touristes ont été agressés au couteau et quelques jours plus tôt, un braquage a eu lieu dans un restaurant, la gérante a été tuée par balle. Rares sont les commerçants qui acceptent de nous parler par peur de représailles. Mais Badi Faddoul, lui, veut alerter sur les conséquences économiques de l'inquiétude qui règne désormais dans le centre-ville. Le couvre-feu, qui ne concerne que les mineurs non-accompagnés, doit durer deux mois. Si les enfants seuls sont contrôlés dans la rue entre 20h et 5h du matin, leurs parents risquent une amende de 750 euros. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Sisco