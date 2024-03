Délinquance : faut-il sanctionner les parents ?

Tentatives de vol, vols en réunion, ce jeune a commis ces faits de délinquance à l'âge de seize ans. Une éducatrice tente de lui faire comprendre la gravité de ses actes. Lorsqu'il s'agit de mineurs délinquants, le rôle et la responsabilité des parents sont souvent pointés du doigt. Si cette mère rencontre cette avocate, c'est pour son fils de seize ans. Elle l'élève seule. Pour subvenir à leurs besoins, elle travaille en horaires décalés dans le milieu médical. Le jeune homme s'apprête à être jugé pour une n-ième tentative de vol, il avait quatorze ans la première fois que sa mère a été appelée par le commissariat. "Je tombe des nues, en plus j'étais au travail, donc j'ai perdu tous mes moyens. Je me suis isolée. C'est une très grande souffrance qui m'envahit tout le corps, le cœur, l'esprit... Je ne sais plus comment m'en sortir. Je pleure souvent, très souvent", confie-t-elle en larmes. Ce qui pourrait l'aider, c'est un "accompagnement, pour lui et pour moi", ajoute-t-elle. En 2023, plus de 150 000 actes de mineurs délinquants ont été recensés. Le gouvernement n'a pas hésité à parler de parents "défaillants". Une mère de famille n'accepte pas ce terme, estimant "avoir essayé plein de choses, même si on échoue à chaque fois". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Casanova, K. Bétun