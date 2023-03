Délinquance : l'inquietant phénomène des mineurs isolés

Les agents de la brigade spécialisée ne sont pas des enquêteurs ordinaires. Dans les rues de Bordeaux, ils viennent repérer des délinquants, étrangers et surtout mineurs, ou qui se présentent comme tels. Ils seraient une centaine autour de la ville, livrés à eux-mêmes, sans ressources, et pour survivre, ils commettent des cambriolages et volent des bijoux et des smartphones. Après chaque arrestation, on demande toujours l'âge de la personne interpellée. Beaucoup se disent mineurs dans l'espoir d'une justice plus clémente. Une des clés est l'analyse des traits du visage. D'après la police, un sur deux a réellement moins de 18 ans. L'enquête ne s'arrête pas là. Des réseaux se cachent derrière ces jeunes. Voici leur fonctionnement : ces jeunes, mineurs ou non, arrivent de la Tunisie, d'Algérie ou du Maroc via l'Espagne. Chaque jour, ils volent jusqu'à une quinzaine de téléphones. Des intermédiaires, à peine plus âgés, leurs achètent 40 à 100 euros l'unité. La tête de réseaux, elle, revend ces smartphones aux Maghreb 400 à 1 000 euros, dix fois plus chers. Les enquêteurs ont fait tomber deux réseaux l'an dernier. TF1 | Reportage F. De Juvigny, P. Lormant, C. Chevreton