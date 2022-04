Deliveroo : une plateforme de livraison à domicile lourdement condamnée

375 000 euros d'amende pour la plateforme Deliveroo. Une décision de tribunal qu'attendaient ces anciens livreurs depuis plus de dix ans. Tous étaient à l'époque des travailleurs indépendants. Mais la société leur imposait des horaires, contrôlait la rapidité de leurs livraisons et leur infligeait même des sanctions. "On vous bloque votre planning pendant une semaine, voire quinze jours, si vous ne vous connectez pas à l'heure, si vous avez cinq minutes de retard", a indiqué Melvyn, livreur Deliveroo de 2016 à 2019. "Du jour au lendemain, on passe de 1 000, 2 000 euros par mois à zéro, parce qu'il n'y a pas de code de travail derrière. Là, la justice a dit : si, il y a un code de travail. Vous n'êtes pas une plateforme de mise en relation, vous étiez une plateforme de service. Donc, les livreurs, c'étaient vos employés", a évoqué Jérôme Pimot, ancien livreur Deliveroo, collectif CLAP. Deux anciens dirigeants sont condamnés à un an de prison avec sursis, un troisième à quatre mois. La justice reconnaît qu'ils ont mis en place un système de travail dissimuler. "À partir du moment où vous utilisez le travailleur comme un salarié, vous devez en tirer toutes les conséquences et payez notamment les congés payés qui sont de droit dans le code du travail. Vous devez payer un minimum du SMIC mensuel pour chacun", a expliqué Me Kevin Mention, avocat partie civile. Mardi soir, Deliveroo réagit. "Deliveroo conteste catégoriquement la décision rendue par le Tribunal Correctionnel. Nous allons prendre connaissance de l'intégralité du jugement [...] et envisager de faire appel". Ils ont dix jours pour le faire, mais doivent toutefois payer leur amende sans attendre. Une décision de justice qui questionne tout un modèle économique. Uber Eats, Stuart, Frichti... La plupart des plateformes font appel à des coursiers indépendants. D'autres, à l'image de Just Eat, ont fait le choix d'embaucher leurs coursiers en CDI. La rentabilité de l'entreprise s'en est trouvé fragilisée. Trois cents personnes, soit un tiers des effectifs, vont prochainement être licenciées. TF1 | Reportage L. Romanens, C. Nieulac