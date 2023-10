Delphine Jubillar : l'enquête est close, et maintenant ?

L'avis de recherche est toujours sur le panneau d'affichage de la mairie, mais l'enquête, elle, est terminée. C'est la fin des recherches pour retrouver Delphine Jubillar ou de nouveaux indices. Trop tôt, pensent les habitants de Cagnac-les-Mines (Tarn). "On ne sait toujours pas, on n'a pas d'indices et on ne devrait pas fermer l'enquête.", dit l'un d'eux. Le dossier clôturé par les juges d'instruction, sa famille et ses amis replongent dans cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. L'infirmière de 33 ans disparaissait sans laisser de traces, pas d'aveux, pas de corps, pas de scène de crime, une conclusion difficile à entendre pour ses proches, même s'ils craignaient ce dénouement. L'avocat de la sœur de Delphine Jubillar, Laurent Nakache Haarfi, est résigné. Selon lui, il n'y a plus rien à attendre des investigations. "Tout ce qui devait être fait a été fait.", dit-il. Cédric Jubillar, présumé innocent, est donc le seul suspect dans cette affaire. Mis en examen pour meurtre aggravé, son procès en cour d'assises devrait avoir lieu en 2025. L'artisan plaquiste clame toujours son innocence, ses avocats viennent de faire une demande de remise en liberté. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.M. Lucas