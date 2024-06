Déluge de grêle : des dégâts considérables

Dans la Nièvre, les pluies diluviennes ont tous submergé en quelques heures. Le village de Narcy (Nièvre) qui habite 500 habitants, est toujours cerné par les eaux. Beaucoup ont dû évacuer en urgence. Dans tout le département, de nombreuses routes sont impraticables. La chaussée a été arrachée par la force du courant à Chaulgnes (Nièvre). La piscine municipale de Pougues-les-Eaux (Nièvre) est inutilisable. Les installations ont été totalement inondées. La remise en état prendra sûrement des semaines. Par endroits, les orages sont accompagnés de puissante averse de grêle. Dans le Jura, les rues de Fraisans sont transformées en rivières de glace. Ce jeudi matin, encore, les trottoirs sont recouverts de grêlons. Ce mercredi, en fin d'après-midi, la grêle a aussi frappé à Vauxrenard (Beaujolais). Elle a balayé l'exploitation de Damien Coquelet, un vigneron, et son père. Les feuilles et les fruits sont tous abîmés. L'averse n'a pourtant duré que quelques minutes. Au total, quinze hectares de vigne sont touchés, la moitié de la récolte est perdue. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Buisine, G. Martin