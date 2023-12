Déluge en Polynésie : routes et ponts emportés, maisons détruites

Des pluies diluviennes s'abattent sur Tahiti ces derniers jours, environ 20 cm étaient tombés en 24 heures. Dans la vidéo en tête de cet article, la crue vient de détruire le pont qui reliait le hameau de ces habitants au reste du village. Selon les autorités, 200 familles sont isolées. De l'autre côté de la rive, une femme ne peut plus rentrer chez elle. Dans beaucoup d'endroits de la région, plusieurs routes sont submergées, des quartiers inondés. Plus de 200 maisons ont été endommagées. La plupart des toitures n'ont pas résisté au poids de l'eau et les terrasses ont été emportées par la rivière. De nombreux foyers sont privés d'électricité. Les écoles sont restées fermées toute la journée ce vendredi. Les autorités recommandent aux habitants d'éviter les déplacements. TF1 | Reportage J. Cressens