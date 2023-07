Paris : comment se préparer à une vie sous 50 degrés ?

Les experts prédisent des températures de 50 degrés en 2050 à Paris. Comment éviter un tel scénario ? Comment faire en sorte que la capitale reste habitable ? En pleine ville, 500 arbres vont être plantés. D'ici trois ans, deux forêts urbaines doivent sortir de terre. Tout cela va créer une diminution de deux degrés de la température, qui va bénéficier également aux bâtiments et aux rues voisines. Sauf qu'on ne peut pas planter des arbres partout. Alors, il faut trouver de nouveaux matériaux qui pourraient bientôt remplacer une partie du bitume parisien. L’objectif d'ici 2050 : rénover l'ensemble des logements parisiens pour mieux les isoler et faire baisser les températures. Mais en attendant ces travaux d'ampleur, il faut des solutions d'urgence. Dans ce gymnase, une expérimentation est en cours. En réfléchissant les rayons du soleil, cette peinture permet, selon les bâtiments, une réduction de la température jusqu'à six degrés. D'ici deux ans, les toits d'une quarantaine de bâtiments prioritaires, des crèches ou des écoles seront peints en blanc pour qu'ils puissent continuer d'accueillir des publics sensibles. TF1 | Reportage M. Brossard, M. Neboth, S. Vincent, J.F. Mompas